В Петербурге горели Усачевские бани

На переулке Макаренко случился пожар. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На переулке Макаренко случился пожар. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Северной столице в Адмиралтейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась сауна.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, чтов Адмиралтейском районе Петербурга по переулку Макаренко дома 12 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 11:00 .

Оказалось, что пожар был в двухэтажном здании, размер которого 15х50 метров. В помещении сауны горела обстановка на площади пяти квадратных метров.

Возгорание получилось ликвидировать всего лишь через 14 минут, к 11:14.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 55 спасателей тушат сильный пожар в квартире на Пионерской.