В Петербурге горели Усачевские бани

В Северной столице в Адмиралтейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась сауна.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, чтов Адмиралтейском районе Петербурга по переулку Макаренко дома 12 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 11:00 .
Оказалось, что пожар был в двухэтажном здании, размер которого 15х50 метров. В помещении сауны горела обстановка на площади пяти квадратных метров.
Возгорание получилось ликвидировать всего лишь через 14 минут, к 11:14.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 20 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет.
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