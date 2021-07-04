55 спасателей тушат сильный пожар в квартире на Пионерской

55 спасателей тушат сильный пожар в квартире на Пионерской
На Пионерской в Петербурге горит квартира. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Петроградском районе города случился пожар, ранг которого сейчас повышен до №2.

На Пионерской улице дома 37 4 июля в четырехкомнатной коммунальной квартире выгорели комната площадью 20 квадратных метров и коридор площадью 15 квадратных метра, сообщает петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 09:03 .

Оказалось, что в жилом доме на лестничной площадке обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра и входная дверь.

Отмечается, что в 09:35 ранг пожара повышен до № 2.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС 14 единиц техники и 55 человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что на Руднева в жилой квартире случилось возгорание.

новости СПб Петроградский район пожар


 

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