На Руднева в жилой квартире случилось возгорание

На Руднева в жилой квартире случилось возгорание
Спасатели ликвидировали пожар на улице Руднева. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное происшествие — квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, что в Выборгском районе Северной столицы по улице Руднева дома 19 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 03:38 .

Оказалось, что в жилом доме на лестничной площадке обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра и входная дверь.

Возгорание получилось ликвидировать через 25 минут, к 04:03.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кирпичную подстанцию на проспекте Космонавтов проливали 15 пожарных более 40 минут.

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