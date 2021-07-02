Кирпичную подстанцию на проспекте Космонавтов проливали 15 пожарных более 40 минут

Пожар на проспекте Космонавтов уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожар на проспекте Космонавтов уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Московском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась трансформаторная подстанция.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 2 июля стало известно, что в Московском районе Северной столицы по проспекту Космонавтов дома 80 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 15:23 .

Оказалось, что в одноэтажной, кирпичной трансформаторной подстанции горела обстановка на площади 24 квадратных метров.

Возгорание получилось ликвидировать только через 42 минуты.

Для того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на проспекте Пятилеток вдесятером тушили гараж.