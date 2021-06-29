На проспекте Пятилеток вдесятером тушили гараж

На проспекте Пятилеток вдесятером тушили гараж
Пожар случился в гараже на проспекте Пятилеток. Фото: Baltphoto/ Велимир Орехов

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся гараж.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 29 июня стало известно, что в Невском районе Северной столицы по проспекту Пятилеток дома 15 корпус 2 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 13:12 .

По предварительной информации загорелся гараж.

Однако уже через 26 минут возгорание локализовали.

Для того, чтобы ликвидировать пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на проспекте Науки 40 минут пожарные боролись с пожаром в квартире.

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