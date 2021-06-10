На проспекте Науки 40 минут пожарные боролись с пожаром в квартире

В Петербурге в Калининском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 июня в 14:55 поступило сообщение, что в Калининском районе на проспекте Науки дома 15 корпус 1 загорелась трехкомнатная квартира.

Так, в трехкомнатной в отдельной квартире загорелась обстановка.

Через 35 минут пожар уже удалось локализовать.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлекалось от МЧС пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.