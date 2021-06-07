В Парголово 17 спасателей тушили сарай

Пожар в Выбогском районе потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожар в Выбогском районе потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.

Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС. В Парголово местные жители вызвали спасателей в 03:48. Они сообщили, что на Кооперативной улице, дом 6 начался пожар.

Там загорелся деревянный сарай размером 6 на 30 метров. К месту происшествия от МЧС направились 17 человек личного состава, а также четыре специальные машины.

Возгорание удалось локализовать к 04:24.

«Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в пресс-службе.

Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются дознавателями.

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