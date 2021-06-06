Иномарка сгорела на КАД у Вантового моста

На КАД сгорела иномарка. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На КАД сгорела иномарка. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На КАД в Петербурге произошел пожар. Очевидцы сообщили, что там загорелась легковушка. Инцидент произошел в воскресенье, 6 июня.

«На 55 километре внешней стороны КАД, после съезда на Октябрьскую набережную, на обочине горит Мазда 3», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурге» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео, на котором видно как полыхает автомобиль.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга среди ночи произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире жилого дома. Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 6 июня, в доме 4 на Аллее Котельникова.