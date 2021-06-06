На Аллее Котельникова среди ночи вспыхнула трехкомнатная квартира

На Аллее Котельникова среди ночи вспыхнула трехкомнатная квартира
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Приморском районе Петербурга среди ночи произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире жилого дома.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 6 июня, в доме 4 на Аллее Котельникова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 0:37. К месту происшествия оперативно прибыли 24 спасателя на пяти спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната и коридор на площади 15 квадратных метров.

В 01:25 пожар был потушен. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ликвидации пожара в коммуналке госпитализировали четыре человека.

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