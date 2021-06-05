В Петербурге после ликвидации пожара в коммуналке госпитализировали четыре человека

Среди пострадавших, как выяснилось, есть дети.

В Кировском районе сегодня днем, 5 июня, произошел пожар в коммунальной квартире. С каждым часом появляются новые подробности – сейчас стало известно о госпитализации сразу четырех человек. Новостью поделились РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел на проспекте Стачек в доме 46. Там в квартире на четвертом этаже вспыхнуло пламя, которое распространилось на площади в 22 квадратных метра. В результате эвакуировали 15 человек, четверым потребовалась госпитализации. Среди пострадавших есть двое маленьких детей, которые проживали в квартире.

Известно, что пожар мог произойти из-за заряжающегося в помещении электросамоката. Обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила.