На Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила

На Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Pixabay

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

На Васильевском острове накануне, 4 июня, госпитализировали маленького ребенка после падения из окна. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что инцидент произошел примерно в пять часов вечера. Двухлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на пятом этаже. Малышка смогла выжить – ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибами легких, почек и печени.

Про семью ребенка известно, что она считается благополучной, на учетах не состояла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в электричке на петербуржца упала крышка люка.

васильевский остров госпитализация новости СПб падение ребенок


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из горящей квартиры на Стачек спасли двух детей
Киркоров публично рассказал о госпитализации отца
На Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила
В Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2»
На Стачек заметили дымящееся историческое здание
Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газа на проспекте Энтузиастов
Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ
Путин признался, что будет скучать по Меркель