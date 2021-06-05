На Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

На Васильевском острове накануне, 4 июня, госпитализировали маленького ребенка после падения из окна. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что инцидент произошел примерно в пять часов вечера. Двухлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры на пятом этаже. Малышка смогла выжить – ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибами легких, почек и печени.

Про семью ребенка известно, что она считается благополучной, на учетах не состояла.

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