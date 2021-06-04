В электричке на петербуржца упала крышка люка

В петербургской электричке на одного из пассажиров упала крышка люка.
Инцидент произошел около 7:30 утра в пятницу, 4 июня. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По словам пользователей, электричка шла от проспекта Славы до Витебского проспекта, теперь пострадавший ищет свидетелей происшествия.
«А зачем свидетели? Пусть идет в травмпункт, остальное — дело полиции», — написал пользователь
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Царском селе электричка врезалась в женщину. Пострадавшая переходила железнодорожные пути на запрещающий знак светофора.