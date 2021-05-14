Началась проверка после того, как в Царском селе электричка врезалась в женщину

Началась проверка после того, как в Царском селе электричка врезалась в женщину
Электричка насмерть сбила женщину. Фото: pixabay

В Петербурге на железнодорожной станции Царское Село проводится проверка по факту травмирования женщины, в результате которого она погибла. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.

14 мая в 12:00 в дежурной части транспортной полиции раздался звонок. Оперативникам рассказали, что недалеко от железнодорожной станции Царское Село электричка травмировала женщину.

Стоит отметить, что пострадавшая переходила железнодорожные пути на запрещающий знак светофора.

Машинист поезда, который следовал в сторону Петербурга из Павловска, заметил женщину. Ему пришлось экстренно тормозить и громко сигналить. Однако от травм женщину это не уберегло. В результате происшествия пострадавшая скончалась. Ею оказалась 53-летняя жительница Колпино.

В данный момент работники линейного отдела МВД России на транспорте начали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожском районе проводится проверка: стоматолог сбил пешехода.

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