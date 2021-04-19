Во Всеволожском районе проводится проверка: стоматолог сбил пешехода

Во Всеволожском районе проводится проверка: стоматолог сбил пешехода
Проводится проверка. Фото: pixabay.com

Полиция проводит проверку по факту аварии во Всеволожском районе Ленинградской области, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

18 апреля около полуночи на 16 километре автомобильной дороги «Песочное-Киссолово» 46-летний мужчина, который по профессии врач-стоматолог ехал в поселок Агалатово.

Мужчину был за рулем автомобиля марки «Мазда 3». Известно, что он ехал от Новоприозерского шоссе.

Так, на неосвещенном участке дороги, не в населенном пункте, стоматолог сбил пешехода.

В результате полученных травм не совместимых с жизнью пешеход 1964 года рождения, житель Волгоградской области, скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские в Красногвардейском районе оперативно задержали подозреваемых в разбое, которые в одной из квартир дома украли мобильный телефон, кожаный ремень, документы и 600 рублей.

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