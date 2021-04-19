Полиция задержала подозреваемого в разбое, укравшего 600 рублей

В Петербурге в Красногвардейском районе правоохранители оперативно задержали подозреваемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Сообщается, что 17 апреля полиции стало известно о грабеже на Ленской улице.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции «по горячим следам» задержали двоих мужчин. Одному из них было 45 лет, а второму 48.

Выяснилось, что в одной из квартир дома было похищены мобильный телефон, кожаный ремень, документы и 600 рублей. То, что в результате было украдено — изъяли.

Подозреваемых отправили в отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы по статье «мелкое хулиганство». Позднее выяснилось, что все это сделал 45-летний мужчина, он угрожал потерпевшему ножом.

48-летнего же опросили как свидетеля и отпустили на волю.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 18 апреля, в Петродворцовом районе произошла автомобильная авария с участием девочки-пешехода. Школьницу увезли в больницу, а против водителя открыли уголовное дело.