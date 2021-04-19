После ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка, открыли уголовное дело

В воскресенье, 18 апреля, в Петродворцовом районе произошла автомобильная авария с участием девочки-пешехода. Школьницу увезли в больницу, а против водителя открыли уголовное дело.

По информации главного управления МВД по Петербургу, все случилось в 11 часов 40 минут у дома №2 по Санкт-Петербургскому шоссе. Водитель «Киа Рио» при перестроении подрезал машину «Киа Соул», после чего врезался во встречный «Рено Сандеро». В результате «Киа Соул» вылетел с полосы, сбил 13-летнюю девочку и улетел в кювет, где опрокинулся.

Девочка получила тяжелые травмы, скорая помощь госпитализировала ребенка в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ночью под Ушаковском мостом произошло ДТП.