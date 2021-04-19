В Петербурге ночью под Ушаковском мостом произошло ДТП

Авария под мостом. Фото: «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Авария под мостом. Фото: «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петербурге под Ушаковском мостом произошло дорожно-транспортное происшествие.

Под Ушаковском разводным мостом через Большую Невку, который соединяет правый берег Большой Невки и Каменный остров, связывая Приморский и Петроградский районы случилось ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Стало известно, что 18 на 19 апреля под Ушаковском мостом столкнулись две машины. Примерно в час ночи случилась авария.

Как показалось очевидцу аварии, автомобиль такси ехал под мостом развернулся через сплошную полосу. В результате чего врезался в белый автомобиль.

На данный момент машины продолжают стоять на месте ДТП.

Сообщается, что все необходимые службы уже присутствуют на месте. По некоторым данным. водитель белого автомобиля разбил голову.

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