В Пушкине случился пожар, повлекший за собой закрытие банка и мясокомбината

Неизвестно, есть ли пострадавшие. Фото: Baltphoto

Неизвестно, есть ли пострадавшие. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Пушкине произошло чрезвычайно происшествие — случился пожар.

В Пушкине на Привокзальной площади, случилось возгорание. Об этом сообщает «Мегаполис» ДТП и ЧП Петербурга.

На Привокзальной площади на какое-то время закрыли помещение «Сбербанка» и «Великолукского мясокомбината». Там случилось возгорание.

Сообщается, что это произошло примерно в 05:30 утра. Потому как через сорок минут, в момент, когда очевидец снимал видео с места происшествия, то от пожара осталась лишь тоненькая струйка дыма и закопченная дверь.

При этом машина сотрудников пожарной охраны уже стояла в стороне. Причина не называется.

Неравнодушные очень опечалены тем, что во-первых магазин не будет какое-то время работать, а во-вторых, что руководство потеряет немалую прибыль.

О пострадавших информации не поступала. Также на видео не заметны кареты скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Кировском районе загорелся пустырь.