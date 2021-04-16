Очередной пожар: в Петербурге полыхает пустырь

Очередной пожар: в Петербурге полыхает пустырь
Горит пустырь. Фото: "ВКонтакте" в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петербурге в Кировском районе загорелся пустырь. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Очередной пожар случился в Кировском районе Северной столицы, там в огне находится пустырь. Сообщается, что это происходит на улице Маршала Казакова. От рынка «Юнона» в сторону Финского залива.

Очевидец происходящего пишет, что чрезвычайное происшествие осложняет ветер.

Так гигантское пламя сильные ветра разносят дальше. Зрелище выглядет крайне страшно.

О том, направлены ли туда сотрудники пожарной охраны неизвестно. Так же и нет информации о пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в половине второго дня сегодня В ГУ МЧС по городу поступило сообщение об огне на Химическом переулке 8. Там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров.

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