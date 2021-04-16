В Петербурге тушат сильный пожар в Химическом переулке

Там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

В половине второго дня сегодня В ГУ МЧС по городу поступило сообщение об огне на Химическом переулке 8. Там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный номер. Его тушат 4 машины и 16 человек. Данных о пострадавших не было.

Видео пожара выложили в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». «Что-то зачастили пожары» — пишет один из пользователь.

«Пожарные, аккуратней! Берегите себя» — пишет вдогонку другой пользователь. Под этим комментарием уже 76 лайков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за месяц до пожара «Невской мануфактуры» в суд поступило дело о нарушениях предприятия. В отношении акционерного общества «Невская мануфактура» 11 марта мировой судья получил сведения, которые касаются нарушений пожарной безопасности. Известно, что поступают многочисленные вопросы по этому делу.