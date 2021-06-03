Пожар на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера

Пожар на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера
В пожаре на Рябовском шоссе погиб мужчина. Фото: pixabay

В Петербурге произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах, в Красногвардейском районе ночью 3 июня загорелся частный дом.

Возгорание было настолько серьезным, что появилась необходимость в эвакуации жильцов соседний домов.

Все случилось в жилом доме на Рябовском шоссе, со среды на четверг.

По некоторым данным, при пожаре погиб мужчина. Как утверждают местные жители, в доме, который загорелся, жил пожилой мужчина. В данный момент выясняются все детали случившегося.

По дополнительной информации, горевшее здание является собственностью лесотехнической академии.

По мнению зятя, проживавший там мужчина не соблюдал требования пожарной безопасности. Он скидывал на пол золу и грелся электрической плиткой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу потому как в жилом доме случился пожар.

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