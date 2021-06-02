На рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу: в жилом доме пожар

На рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу: в жилом доме пожар
Причины пожара на Камышовой улице еще не названы. Фото: Pixabay

В Петербурге в Приморском районе города рано утром произошло чрезвычайное происшествие — загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столице в 05:42 в Сети появилась информация, что загорелась квартира на втором этаже по улице Камышовой дома 6/2.

На место происшествия прибыли несколько машин сотрудников пожарной охраны.

Также на улицу Камышовую подъехала и машина скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маленькие девочки и мужчина пострадали в пожаре в Ленинградской области в Лесково.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Московском районе Северной столицы в квартире загорелась плита.

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