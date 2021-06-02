На рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу: в жилом доме пожар

В Петербурге в Приморском районе города рано утром произошло чрезвычайное происшествие — загорелась квартира в жилом доме. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».
В Приморском районе Северной столице в 05:42 в Сети появилась информация, что загорелась квартира на втором этаже по улице Камышовой дома 6/2.
На место происшествия прибыли несколько машин сотрудников пожарной охраны.
Также на улицу Камышовую подъехала и машина скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маленькие девочки и мужчина пострадали в пожаре в Ленинградской области в Лесково.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Московском районе Северной столицы в квартире загорелась плита.