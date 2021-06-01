В Московском районе в квартире загорелась плита

Ликвидацией пожара занимались 15 человек.

В Московском районе сегодня вечером, 1 июня, произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в доме на Пулковском шоссе. Там на кухне по непонятной причине загорелась плита. На место выехали 15 спасателей и три единицы техники. Они смогли потушить обстановку ближе к десяти часам вечера. Известно, что огнем был охвачен всего один квадратный мер.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большом Сампсониевском случилась авария с участием мотоциклист. Непонятно, в каком состоянии находится байкер.