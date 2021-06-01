На Большом Сампсониевском случилась авария с участием мотоциклиста

Непонятно, в каком состоянии находится байкер.

В Выборгском районе сегодня вечером, 1 июня, произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Нейшлотского переулка. Там по непонятной причине столкнулись легковушка и мотоцикл. Неизвестно, есть ли пострадавшие и каково их состояние, но велика вероятность, что травмирован байкер.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Варшавской легковушка сбила велосипедиста. На место инцидента прибыла карета скорой помощи, информация о состоянии пострадавшего уточняется.