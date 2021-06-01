На Варшавской легковушка сбила велосипедиста

На Варшавской легковушка сбила велосипедиста
В аварии пострадал велосипедист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место инцидента прибыла карета скорой помощи, информация о состоянии пострадавшего уточняется.

На Варшавской улице сегодня вечером, 1 июня, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на въезде во двор дома номер 51. Там иномарка наехала на велосипедиста – при каких обстоятельствах, непонятно. Известно лишь, что после этого пришлось вызывать карету скорой помощи – скорее всего, человек, управляющий двухколесным транспортным средством, получил травмы и нуждается в госпитализации.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщину, упавшую с балкона вместе с возлюбленным на Декабристов, перевели из реанимации в обычную палату.

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