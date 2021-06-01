Женщину, упавшую с балкона вместе с возлюбленным на Декабристов, перевели из реанимации в обычную палату

В субботу, 29 мая, на улице Декабристов в Адмиралтейском районе Северной столицы с балкона третьего этажа дома №13 упали два человека, мужчина и женщина.

Как выяснили прибывшие к месту происшествия правоохранители, жители коммуналки, выпив лишнего, конфликтовали между собой, и ссора возлюбленных закончилась падением — балконные перила не выдержали накала страстей и рухнули под весом участников конфликта.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения: судя по кадрам записи, женщина пыталась удержаться, схватившись за партнера, но тот только подался вперед вместе с ней. Следом за ними полетел стул.

Петербуржец упал прямо на машину, спровоцировав сигнализацию. В итоге 45-летний мужчина попал в городскую больницу №26 с закрытым переломом тела позвоночника, закрытым переломом крестца и закрытым переломом правой малоберцовой кости со смещением — его состояние медики оценили как тяжелое.

Петербурженка 1985 года рождения была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с закрытым переломом верхней трети левого бедра, ушибом в области правого тазобедренного сустава, тупой травмой живота и травматическим шоком. Её поместили в реанимацию, но, как пишет 78.ru, уже 31 мая перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Вероятно, если бы дело происходило на более высоком этаже, ситуация могла принять куда более трагический оборот. К счастью, в этом случае травмы, полученные страстной петербурженкой, не представляют опасности для жизни. О состоянии её кавалера, однако, по-прежнему ничего неизвестно.