В Петербурге пара упала с балкона

В Петербурге пара упала с балкона
В какой-то момент перила не выдержала натиска. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня в Петербурге подвыпившая пара упала с балкона третьего этажа.

Видео происшествия записали простые прохожие. В какой-то момент перила не выдержала натиска. Мужчина и женщина упали на асфальт. Следом за ними полетел стул. Мужчина при падении ударил машину, от чего зазвучала сигнализация. От стула от удара об асфальт отлетела «ножка».

Упавшие получили различные травмы, однако их жизни ничего не угрожает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в двойном убийстве. В Петербурге задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины. Как полагает следствие, осенью прошлого года подозреваемый вместе со своим братом в Приморском районе совершили убийство мужчины.

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