В Петербурге задержан подозреваемый в двойном убийстве

В Петербурге задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины.

Как полагает следствие, осенью прошлого года подозреваемый вместе со своим братом, находящимся в розыске, на почве личных неприязненных отношений, в Приморском районе совершили убийство мужчины. Тело убитого закопали в лесу.

На следующий день, они в лесном массиве, расположенном у Коннолахтинской дороги совершили убийство женщины, тело которой закопали на месте происшествия, сообщили в СК РФ по Петербургу. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что компания из нескольких человек находилась в квартире. В ходе распития спиртного возник конфликт, в результате которого мужчина набросился с ножом на троих присутствовавших, нанеся им множественные ножевые ранения.