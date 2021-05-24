Петербуржец получил 19 лет строгого режима за убийство трех собутыльников в Тосненском районе

Житель Петербурга получил 19 лет лишения свободы за убийство трех лиц, совершенное в Тосненском районе Ленобласти.

Преступный инцидент произошел в ночь на 29 марта 2020 года в поселке Сельцо. По данным следствия, компания из нескольких человек находилась в квартире. В ходе распития спиртного возник конфликт, в результате которого мужчина набросился с ножом на троих присутствовавших, нанеся им множественные ножевые ранения. В результате смертельные травмы получили двое мужчин 36-ти лет и 39-летний мужчина.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по 47-му региону, 30-летний петербуржец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Ленинградский областной суд назначил горожанину наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. Отбывать указанный срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина убил своего сына в деревне под Тосно.