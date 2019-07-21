Мужчина убил своего сына в деревне под Тосно

Следствие считает, что преступление совершено в САО. Фото: pixabay.com

Следствие считает, что преступление совершено в САО. Фото: pixabay.com

Следователь попросил Тосно заключить подозреваемого под стражу.

Следователи Тосно возбудили уголовное дело по факту убийства 38-летнего жителя Ленобласти. Его тело нашли в деревне Тарасово с колото-резаными ранениями груди.

Позже полицейские Ленобласти задержали 59-летнего мужчину, который оказался отцом погибшего, сообщили Gazeta.SPb в СКР по Ленобласти 21 июля. Следователи выяснили, что он набросился на сына с ножом в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз ударил ножом в грудь.

Следователи попросил суд заключить подозреваемого под стражу. Суд выслушал мнения сторон и удовлетворил ходатайство следствия. Сейчас расследование продолжается, обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд Петербурга арестовал мигранта за нападение на глухонемых в метро.