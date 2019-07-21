Суд арестовал мигранта за нападение на глухонемых на “Пушкинской”

Фигурант заявил, что защищался и показал суду Петербурга раненую руку.

В Петербурге решили заключить под стражу мигранта, которого обвиняют в нападении на пассажиров метро. Подсудимый заявил, что сам защищался от нападения.

Следствие установило, что Фетулах Гамдулаев в пятницу вечером 19 июля ударил ножом в грудь некого С. и нанес удары в грудь и живот И. в вагоне на станции “Пушкинская” в метро Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 21 июля. Сам фигурант оформил явку с повинной, но заявил, что просто защищался от нападения, показав раненую руку.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пассажиры метро рассказали о нападении на глухонемых на одной из центральных станций метро Санкт-Петербурга. В конфликте разбиралась полиция Санкт-Петербурга.