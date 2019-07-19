Очевидцы: в метро Петербурга напали на глухонемых

Молодого человека ранили в спину, участников драки задержали на “Пушкинской”.

В метрополитене Санкт-Петербурга напали на глухонемых. В вагоне поезда началась драка, позже на “Пушкинской” в ситуации начали разбираться полицейские, сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 20 июля.

Пока что нет точных данных о числе нападавших, причинах конфликта и пострадавших. Нападение имело место около 23:30 в пятницу, то есть за час до закрытия метро. По предварительной информации, глухонемого молодого человека ранили в спину ножом. Полиция задержала нападавшего.

В полиции Санкт-Петербурга пока не дали официального комментария по поводу происшествия. Вероятно, подробности конфликта станут известны утром в субботу 20 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге по подозрению в ограблении задержаны трое мужчин.