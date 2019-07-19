По подозрению в ограблении петербуржца задержано трое мужчин

В среду, 17 июля, у одного из домов, расположенного на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге, произошло ограбление.

Сотрудникам правоохранительных органов стали известно о том, что в указанном месте неизвестный злоумышленник применил физическую силу в отношении мужчины 1980 года рождения, а затем совершил грабеж.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 161 части 2 УК РФ («Грабеж»), сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате примененных мер сотрудникам полиции удалось задержать трех мужчин 1997, 1994 и 1989 года рождения, которые подозреваются в совершении вышеописанного преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина с ножницами напал на салон сотовой связи в Кировском районе.