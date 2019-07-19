Мужчина с ножницами напал на салон сотовой связи в Кировском районе

Злоумышленник ничего не похитил и скрылся с места происшествия.

В четверг, 18 июля, в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга обратился мужчина 1997 года рождения. Он рассказал сотрудникам полиции о том, что в салон сотовой связи, который находится на проспекте Ветеранов, ворвался неизвестный злоумышленник.

Преступник, угрожая ножницами гражданину, требовал отдать ему денежные средства из кассового аппарата. Однако был вынужден скрыться, ничего не похитив, по независящим от него обстоятельствам, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина 1996 года рождения Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что три девушки заманили таксиста в квартиру в Купчино, где его избили.