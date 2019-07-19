Три девушки заманили таксиста в квартиру в Купчино, где его избили

Вчера, 18 июля, в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратился пострадавший 1983 года рождения.

Он сообщил сотрудниками правоохранительных органов о том, что подвозил трёх девушек на автомобиле марки «Лада Веста». Когда они прибыли в пункт назначения, девушки предложили таксисту подняться в квартиру для оплаты проезда. Оказалось, что в квартире на Дунайском проспекте его поджидало трое неизвестных разбойников.

Мужчины, угрожая потерпевшему ножом, избили его и похитили 15 тысяч рублей, телефон, часы. После этого злоумышленники выпустили его из квартиры, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии с множественными гематомами на лице. Сотрудникам полиции удалось задержать троих граждан 1979, 1987 и 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные на БМВ избили петербуржца битой.