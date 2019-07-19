Неизвестные на БМВ избили петербуржца битой

Предположительно, в качестве оружия использовалась бита. Фото:  Pixabay
Предположительно, в качестве оружия использовалась бита. Фото:  Pixabay

В четверг, 18 июля, в отделение полиции Центрального района поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1980 года рождения.

Пострадавший был госпитализирован от дома 27 по Литейному проспекту в Центральном районе Санкт-Петербурга. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудниками полиции установлено, что четверо неизвестных злоумышленников избили пострадавшего, применив некий предмет в качестве оружия. По предварительной информации, это была бейсбольная бита, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После совершения преступления неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле марки «БМВ». По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка ударила ножом бывшего мужа.

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