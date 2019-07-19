Петербурженка ударила ножом бывшего мужа

В четверг, 18 июля, в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации мужчины 1987 года рождения.

Врачи госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии из квартиры одного из домов по Гражданскому проспекту. У мужчины зафиксировано ножевое ранение.

Сотрудниками полиции установлено, что женщина 1989 года рождения, которая является бывшей супругой пострадавшего, ударила его ножом в ходе ссоры после совместного распития алкоголя, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицеские оперативно прибыли на мест происшествий и задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МВД не стало возбуждать дело против женщины, купившей лекарства для сына.