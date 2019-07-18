МВД не стало возбуждать дело против женщины, купившей лекарства для сына

В материалах, которые были переданы из таможни, не нашли основания для возбуждения уголовного дела против Боголюбовой. Фото: pixabay

В материалах, которые были переданы из таможни, не нашли основания для возбуждения уголовного дела против Боголюбовой. Фото: pixabay

Московское МВД отказалось заводить уголовное дело на жительницу столицы Елену Боголюбову, купившую в интернете препарат «Фризиум», который не зарегистрирован в РФ, для неизлечимо больного сына.

В материалах, которые были переданы из таможни, не нашли основания для возбуждения уголовного дела против Боголюбовой. Материалы были возвращены на таможню. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее Минздрав сообщил, что документов, подтверждающих назначение «Фризиума» ее сыну, у Боголюбовой не было. Отмечено, что для законного ввоза таких лекарств необходимы медицинские документы, подтверждающие их назначение.

Боголюбова была задержана 16 июля на почте, в тот момент когда она забирала посылку с лекарством. Сотрудники правоохранительных органов продержали ее в отделении 7 часов, угрожая уголовным делом о контрабанде психотропных веществ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне начали экономить на лекарствах.