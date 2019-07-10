Россияне начали экономить на лекарствах

Эксперты связывают уменьшение продаж лекарств с падением реальных доходов россиян. Фото: pixabay.com
Эксперты связывают уменьшение продаж лекарств с падением реальных доходов россиян. Фото: pixabay.com

Впервые с 2015 года на фармацевтическом рынке зафиксировано падение. За 5 месяцев текущего года в РФ куплено на 3,7% меньше упаковок лекарств, чем за тот же период прошлого года.

Объем рынка за январь-май, по данным DSM Group, составил 2,1 млрд упаковок, пишут «Известия». Люди, в частности, стали покупать меньше лекарств от простуды, антисептиков и антибиотиков, что может быть связано со сравнительно коротким сезоном гриппа и ОРВИ в этом году. Основную же причину падения фармрынка эксперты видят в шестой год подряд снижающихся доходах россиян.

Несмотря на снижение количества купленных упаковок, в денежном выражении рынок показал 1,2%-ный рост. Это означает, что лекарства стали дороже. За 5 месяцев россияне потратили на медикаменты 415 млрд рублей.

Эксперты прогнозирует к концу года падение фармрынка на 1–2% в натуральном выражении и рост на 2–4% в деньгах.

То, что россияне экономят на здоровье, подтверждает тот факт, что, например, сокращение продаж более дорогих импортных препаратов в мае составило 9,6% к прошлогоднему показателю, падение продаж российских препаратов было куда меньше — 2,4%. В среднем упаковка импортных медикаментов стоит 345 рублей, отечественных — 91 рубль.

Кроме того, экспертами отмечен рост доли дженериков в структуре продаж с 83,5% от всех проданных упаковок лекарств до 84,2% (за январь-май год к году).

Сильнее всего снизились траты на средства для лечения кожных заболеваний. В денежном выражении их продажи упали на 970 млн рублей.

Цены на лекарства в России растут быстрее инфляции (5,1% в мае): в среднем стоимость упаковки российского производства подорожала за январь-май на 5,6%, импортного — на 8%.

Согласно опросу ИНСАП РАНХиГС , проведенному в апреле, 36% россиян заявили о том, что лекарства становятся все менее доступными для потребителей из-за их дороговизны. Треть опрошенных вынуждены экономить на медикаментах либо выбирать, купить лекарство или что-то не менее необходимое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что перенесшие ишемический инсульт петербуржцы получат бесплатные лекарства.

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