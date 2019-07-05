Перенесшие ишемический инсульт петербуржцы получат бесплатные лекарства

Жители Петербурга, перенесшие ишемический инсульт, в течение года будут обеспечены лекарствами за счет средств городского бюджета. Соответсвующие изменения в Социальный кодекс подписал врио губернатора Александр Беглов.

Документ расширяет категорию граждан, имеющих право на лекарства за счета бюджета в 2019 году, уточнили в пресс-службе губернатора.

Лекарствами они будут обеспечены в течение первых 12 месяцев после ишемического инсульта. Ожидается, что это поможет снизить риск повторного инсульта.

Всего в Петербурге, во данным неврологических отделений сосудистых центров города, в 2018 году доля повторных ишемических инсультов достигла 21%. Это порядка 3 тыс. человек в год. При этом среднеевропейский показатель частоты развития повторных инсультов составляет 10 — 12%.

Ранее сообщалось, что законопроект о бесплатных лекарствах для перенесших инсульт одобрили депутаты.