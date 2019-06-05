Петербуржцев, перенесшие инсульт, хотят обеспечить бесплатными лекарствами

Законопроект уже одобрили в первом чтении в ЗакСе.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказали в Администрации Санкт-Петербурга.

Автором законопроекта стала Елена Киселева. Она рассказала, что чаще всего у петербуржцев случается ишемический инсульт. Если не лечиться вовремя, то высока вероятность повторного приступа, что чревато летальным исходом. Благодаря финансовой поддержки, пациенты смогут получить необходимую помощь – это приведет к снижению смертности.

Киселева отметила, что на лечение одного человека необходимо примерно 170 тысяч рублей и это сумма без учета реабилитации. При этом депутат ЗакСа напомнила, что дополнительных средств выделять не нужно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мать отправила 7-летнюю дочь в больницу, дав не то лекарство. Как передают в правоохранительных органах Петербурга, женщина использовала “Цикломед” вместо “Супрамеда”. “Цикломед” — это глазные капли. О лекарстве “Супрамед” ничего не известно; возможно, в полиции имели ввиду “Ципромед”.