Мать отправила 7-летнюю дочь в больницу, дав не то лекарство

Медики сообщают, что девочка находится в тяжелом состоянии.

На Васильевском острове Петербурга 7-летняя девочка попала в больницу с тяжелым отравлением, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 29 апреля. Мать девочки по ошибке закапала ей не то лекарство в нос.

Медики забрали ребенка с Гаванской улицы Петербурга. Она в тяжелом состоянии, у нее острое отравление носовой полости. Сама семья проблем в прошлом не имела и органы опеки за ней никогда не следили, уточнили в органах Санкт-Петербурга.

Как передают в правоохранительных органах Петербурга, женщина использовала “Цикломед” вместо “Супрамеда”. “Цикломед” — это глазные капли. О лекарстве “Супрамед” ничего не известно; возможно, в полиции имели ввиду “Ципромед”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Гатчине родители поили ребенка пивом.