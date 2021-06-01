Маленькие девочки и мужчина пострадали в пожаре в Лесково

В пожаре в Ленобласти пострадали две девочки и мужчина. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В пожаре в Ленобласти пострадали две девочки и мужчина. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло чрезвычайное происшествие — пожар. В результате этого пострадали две девочки и мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, о том, что в жилом доме в Лесково случилось возгорание, выяснилось 1 июня в 4:58.

Оказалось, что горел частный дом общей площадью 42 квадратных метра. Возгорание удалось ликвидировать в 6:16.

Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники 104-й пожарной и 94-й пожарно-спасательной части.

По информации регионального управления Следственного комитета России, при пожаре пострадали мужчина и два несовершеннолетних ребёнка. Началась доследственная проверка.

Огонь появился на мансарде. В результате пожара мужчина и девочки 3-х и 12-ти лет получили ожоги. В данный момент им оказывается медицинская помощь в больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Всеволожском пожарные тушат серьезный пожар на складе.