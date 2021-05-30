Под Всеволожском пожарные тушат серьезный пожар на складе

Недалеко от поселка Бугры во Всеволожском районе сегодня загорелся склад. На месте пожарные.

Видео с пожаром опубликовали в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». На видео виден большой дым. Видео посмотрели боле 42 тысяч человек. Комментариев 68. Люди выкладывают фотографии с пожаром.

Многие жители Северной столицы и Ленобласти сообщили, что в воздухе ощущается запах пластмассы. Сейчас неизвестно, что именно загорелось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александра Пелевина ограбили после получения премии «Нацбест». У писателя Александра Пелевина украли телефон после того, как ему вручили премию «Национальный бестселлер». После торжественного мероприятия в Доме актера победитель премии с друзьями поехал в бар на Некрасова. На улице к нему подошел мужчина, сделал ему комплимент, обнял и поднял его.