Под Всеволожском пожарные тушат серьезный пожар на складе

Под Всеволожском пожарные тушат серьезный пожар на складе
Фото: скрин група "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Недалеко от поселка Бугры во Всеволожском районе сегодня загорелся склад. На месте пожарные.

Видео с пожаром опубликовали в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». На видео виден большой дым. Видео посмотрели боле 42 тысяч человек. Комментариев 68. Люди выкладывают фотографии с пожаром.

Многие жители Северной столицы и Ленобласти сообщили, что в воздухе ощущается запах пластмассы. Сейчас неизвестно, что именно загорелось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александра Пелевина ограбили после получения премии «Нацбест». У писателя Александра Пелевина украли телефон после того, как ему вручили премию «Национальный бестселлер». После торжественного мероприятия в Доме актера победитель премии с друзьями поехал в бар на Некрасова. На улице к нему подошел мужчина, сделал ему комплимент, обнял и поднял его.

всеволжск легобласть пожар ппроисшествие чп


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пойман вынесший из квартиры в Кудрово деньги и золото на 3 млн ...
«Как будто на кладбище»: петербуржцы пожаловались на истошные крики ворон
Мужчина жестоко избил оппонентов на Казанской улице
Под Всеволожском пожарные тушат серьезный пожар на складе
Путин встретится с Курцем на ПМЭФ и запустит завод «Аурус»
Александра Пелевина ограбили после получения премии «Нацбест»
На Киевском шоссе столкнулись три машины
Стали известны предварительные причины взрыва батута с детьми в Барнауле