Александра Пелевина ограбили после получения премии «Нацбест»

У писателя Александра Пелевина украли телефон после того, как ему вручили премию «Национальный бестселлер».

После торжественного мероприятия в Доме актера победитель премии с друзьями поехал в бар на Некрасова, сообщает «Петербургский дневник». На улице к нему подошел мужчина, сделал ему комплимент, обнял и поднял его. Пелевин растерялся, было не до того, чтобы следить за карманами. Мужчина опустил его на землю, сел в машину и уехал. Лишь спустя какое-то время Пелевин обнаружил, что у него нет телефона.

«Было очень обидно», — прокомментировал писатель.

Пелевин заблокировал карты и хочет написать заявление в полицию. Накануне в Северной столице ему вручили литературную премию «Национальный бестселлер».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском шоссе столкнулись три машины. Вечером 30 мая на Киевском шоссе перед Рождествено произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.