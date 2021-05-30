На Киевском шоссе столкнулись три машины

Вечером 30 мая на Киевском шоссе перед Рождествено произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как столкнулись три легковых машины.

«Авария на Киевском шоссе, перед Рождествено. ДТП, скорая пожарная на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели. По словам очевидцев, на месте ДТП есть кровь. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.