Водитель и пассажирка в тяжелом состоянии: официальные данные по пострадавшим в ДТП с автобусом на Ленинском

Утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей. В аварии пострадали шесть человек — все они госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

По официальным данным правоохранителей, 55-летний водитель, оказавшийся заблокированным в кабине, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытый перелом левой голени. Он находится в городской больнице №26 в тяжелом состоянии и, как подчеркивают врачи, был абсолютно трезв. Там же находится 66-летняя пассажирка с аналогичными травмами головы — ее состояние медики тоже оценивают как тяжелое.

Кондуктор помимо черепно-мозговой травмы и сотрясения получила ушибленную рану лба, которую пришлось зашивать. Сейчас женщина остается в среднетяжелом состоянии под присмотром специалистов в больнице №26. Туда же с переломом правого плеча, сотрясением и закрытой травмой груди госпитализировали 80-летнюю пассажирку.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе находится 44-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом поясничной области. Его состояние также оценивают как среднетяжелое. Помимо людей, находившихся в салоне автобуса, — которых, по словам водителя, было семь, — пострадал пешеход, сбитый буквально за секунду до столкновения с опорой. 29-летний житель улицы Котина попал в НИИ скорой помощи с сотрясением и ЧМТ, а также закрытым переломом левого предплечья и левого коленного сустава.

К счастью, как можно увидеть, обошлось без летальных случаев.

Напомним, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются специальной комиссией Комитета по транспорту, а также правоохранительными органами. Пока известно лишь, что водитель не жаловался на самочувствие перед выходом на линию и в целом за более чем 30 лет стажа не был замечен в нарушениях. Автобус также был абсолютно исправен.