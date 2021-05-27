Водитель успешно прошел медосмотр и отдыхал два дня перед ДТП: последние подробности об аварии с автобусом на Ленинском

Утром в четверг, 27 мая, на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта произошло серьезное ДТП — автобус на полной скорости въехал в столб.

В результате столкновения автобус оказался приподнят на несколько метров над землей, а водителя зажало в кабине столбом линии электропередач. Кроме того, в момент аварии в салоне транспорта находились пассажиры. В итоге травмы получили шесть человек, включая кондуктора и водителя, вызволять которого пришлось спасателям с помощью аварийного крана.

Сотрудникам МЧС понадобилось несколько часов, чтобы снять автобус с опоры. Зрелище, между тем, привлекло внимание множества очевидцев — такого ДТП в Петербурге еще, кажется, не было. Увы, для пострадавших ситуация сложилась серьезная: у кондуктора диагностировали сотрясение мозга и ушибы, одна из пассажирок ударилась горлом и подбородком, а другая женщина сломала ключицу — им предстоят операции.

О состоянии водителя информации нет, но при этом известно, что это его первая смена после двух выходных. Кроме того, перед выходом на линию мужчина прошел медосмотр, который показал, что он в полном порядке. Трудовой стаж 55-летнего водителя составляет больше 30 лет, пять пяти из которых — в парке «Пассажиравтотранса», рассказал председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков. Никаких нарушений за ним никогда не числилось.

По словам очевидца, трагедия могла произойти из-за пешехода с ребенком, переходившего дорогу на красный свет, пишет «360». Чтобы избежать столкновения, водитель выкрутил руль, но не справился с управлением. На кадрах, запечатлевших момент аварии заметно, что несущийся на полный скорости автобус, прежде чем врезаться в столб, сбивает человека на тротуаре — мужчина отлетел на несколько метров и остался лежать на земле.

По последним данным Комитета по здравоохранению, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней тяжести. Инцидентом заинтересовалась прокуратура — организована доследственная проверка обстоятельств ДТП.

В аварии пострадала опора городского электрического транспорта — на её восстановление потребуется около суток. Пока что движение в этом месте пришлось экстренно скорректировать — теперь там приходится совершать разворот. До устранения всех неполадок автобусы по измененному маршруту в объезд улицы Котина будут курсировать автобусы № 2, 2а, 26 и троллейбусы № 23, 35, 45 и 41.