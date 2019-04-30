Специалисты составили список новых профессий в России

Они появились на рынке труда в последние несколько лет.

Список был опубликован сегодня, 30 апреля. В перечне значатся такие специальности как оператор беспилотных летательных аппаратов или, например, менеджер космических продуктов, сообщает RT. Составили списка отметили, что новые профессии появляются, когда внедряются новые технологии. Это значит, что в скором времени он может пополниться новыми специальностями, ведь все развивается слишком быстро.

К слову, больше всего зарабатывают инженеры-мехатроники, которым предлагают платить более 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что до этого эксперты рассказали о самых востребованных профессиях будущего. Молодым людям лучше всего посвятить себя медицине, информатике и строению ракетно-космическое техники, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что профессия повара стала одной из самых востребованных в Петербурге. В 2018 году кулинарам были готовы платить в среднем 35 тысяч рублей.