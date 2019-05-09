Ведущий BBC сравнил сына Меган Маркл с обезьяной и был уволен

Скандальный пост был опубликован 61-летним ведущим британской телерадиокорпорации BBC Дэнни Бейкером в Twitter.

Журналист разместил черно-белую фотографию молодо пары, держащей за руку обезьянку в одежде. Он подписал фотографию: «Королевский младенец покидает больницу».

Сам Бейкер позже удалил свой твит и назвал произошедшее «идиотской ошибкой». Он подчеркнул, что не является расистом. Однако в социальных сетях действия журналиста пользователи подвергли грубой критике.

Журналист был уволен из BBC. Представитель компании сказал, что выходка ведущего противоречат ценностям корпорации, передает РБК. Факт уволенная подтвердил и сам Дэнни Бейкер.

Недавно, 6 мая, родился сын принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Ребенка назвали Арчи.

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